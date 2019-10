Di Maio, in Umbria gira solo Salvini

"La candidata del centro è scomparsa. Sulle strade dell'Umbria gira solo Salvini": lo ha sottolineato il capo politico del M5s e ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine di un incontro alla Umbra Group di Foligno. Al leader della Lega ha quindi augurato "di fare lunghe passeggiate in questa terra bellissima". "Così evita, con troppi mojito - ha affermato Di Maio -, di prendere decisioni sbagliate come quella di aver fatto cadere un governo in agosto".