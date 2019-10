Zingaretti,non odio in terra S.Francesco

(ANSA) - PERUGIA, 6 OTT - "La terra di San Francesco non sarà mai la terra dell'odio, aspetto più deteriore dell'animo umano.

Siamo qui per evitare che questa regione cada nelle mani di chi stava distruggendo l'Italia e accanto a Bianconi c'è una parte di Umbria che ci crede perché ora corriamo per vincere": così il segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti durante l'apertura della campagna elettorale del Pd e per Bianconi presidente al Cva di Ponte San Giovanni di Perugia.

"Il messaggio che viene dall'Umbria è importante - ha affermato Zingaretti - perché questa è conosciuta come terra di speranza e non dell'odio e del rancore anche perché l'odio che aveva imprigionato la politica italiana ha prodotto debiti, disoccupazione e una Italia più debole di come era".

Zingaretti ha poi aggiunto che ora "abbiamo cominciato a cambiare perché i 15 mesi di Salvini hanno dimostrato che l'odio non serve a creare lavoro e coesione sociale ma solo voti".