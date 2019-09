Gallinella, Fora candidato? Penso di no

Auspica un "passo indietro" delle candidature emerse nell'area di centro sinistra per "scegliere insieme" chi potrà governare l'Umbria, il deputato del M5s Filippo Gallinella dopo la proposta di un grande patto civico avanzata da Luigi Di Maio. E alla domanda dell'ANSA se Andrea Fora possa essere la persona sulla quale puntare risponde: "credo proprio di no perché è chiaro che è in qualche modo legato al Pd. Per me è fuori dai giochi".

Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, ha ribadito che la decisione su candidati e programmi sarà presa dal capo politico del movimento Luigi Di Maio.

"Serve comunque un passo indietro da parte di tutti - ha affermato il deputato umbro - anche perché il M5s si prende un grande rischio. E' infatti la prima volta che si sperimenteranno le nuove regole per alleanze locali approvate dagli iscritti.

Non è un passaggio indolore per il Movimento".