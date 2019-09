M5s 'congela' candidature per Umbria

E' di fatto congelata la selezione delle candidature del Movimento 5 stelle in Umbria per formare la lista per le prossime elezioni regionali e per eventualmente scegliere il candidato presidente. Nomi raccolti tramite la piattaforma Rousseau e ora in attesa di essere valutati.

La scelta è legata alla proposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio di dare vita a un grande patto civico. Il Movimento è quindi ora in attesa di vedere se ci sarà un candidato presidente per l'Umbria comune e condiviso. In quel caso i nomi proposti per quel ruolo sulla piattaforma saranno accantonati. Se l'intesa non verrà trovata il M5s procederà invece con un suo candidato (Andrea Liberati, ora non ricandidabile, nella scorsa consultazione raggiunse il 14,3% e in Assemblea legislativa vennero eletti due consiglieri).

Anche le candidature per la lista verranno esaminate alla luce di quanto scaturirà dal confronto con il Pd e le altre forze.