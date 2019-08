In Umbria Pd con civico Fora per Regione

Il Pd dell'Umbria è disponibile ad appoggiare la candidatura del civico Andrea Fora come candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione Umbria. Lo ha sottolineato il commissario del partito Walter Verini nel corso della riunione a Perugia dell'Organismo dirigente. "È stato detto un po' da tutti che la figura di Andrea Fora può rappresentare una sintesi e quindi noi siamo disponibili a far parte di questo processo" ha sottolineato.

"Una scelta - ha spiegato il commissario - anche per sottrarre voti e consensi a quel mondo sociale e civico dal quale la destra vorrebbe attingere per vincere le elezioni".

Rivolgendosi poi anche a Fora ha sottolineato: "se il Pd è disposto a sostenere questo sforzo per noi questa è una tappa, un punto di partenza e non una cambiale in bianco".

Verini ha quindi ribadito che "occorre fare tutti i tentativi perché questo percorso non escluda nessuno".