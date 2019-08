Fora, mi candido a presidenza Regione

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - "Mi candido alla presidenza della Regione Umbria. Lo faccio senza aver mai fatto esperienza politica attiva, ma allo stesso tempo senza incarichi o paracadute. Lo faccio insieme alle tante persone che vogliono metterci la faccia in un momento decisivo e difficile per la nostra terra".

Lo scrive Andrea Fora nella nuova pagina Facebook, Andreaforapresidente, dopo una sua intervista pubblicata oggi dall'edizione cartac ea del Messaggero.

"Le mie priorità - prosegue il post - sono due: il lavoro e l'ambiente. Nel mio programma, che scriveremo insieme nelle prossime settimane, troverete la rigenerazione di tutti gli insediamenti produttivi delle aree industriali in crisi e il forte investimento sulle energie verdi: l'Umbria sarà la prima regione in Italia a liberarsi del tutto delle emissioni inquinanti e lo farà nei prossimi dieci anni".