Lega sceglie candidato Regione Umbria

Potrebbe arrivare il 20 agosto l'indicazione del nome che la Lega proporrà al centro destra come candidato unitario come presidente della Regione Umbria. Il segretario Matteo Salvini incontrerà infatti a Roma la senatrice Donatella Tesei da lui già indicata come possibile futura governatrice.

La presidente della Commissione Difesa di Palazzo Madama sembra avviata ad accettare la candidatura. L'indicazione della Lega sarà comunque poi vagliata insieme agli alleati, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Secondo indiscrezioni potrebbe concretizzarsi un ticket formato da Tesei e Marco Squarta, candidato presidente di FdI.