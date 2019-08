Regionali, "Cambiamo! ci sarà" assicura Laffranco

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - "La nostra proposta politica nasce ed è positiva e costruttiva e non ha necessità di polemiche ed astii, neppure nei confronti di retroscena relativi a inconsistenti veti rispetto alla nostra presenza alle Regionali del 27 ottobre. Tuttavia posso assicurare che 'Cambiamo!' darà il proprio contributo alla vittoria del centrodestra, non con suoi esponenti ma con la sua lista. Chi dovesse avere dubbi può chiedere al leader del coalizione Matteo Salvini...". Così - in una sua nota - Pietro Laffranco, che guida "Cambiamo!" in Umbria.