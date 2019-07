I Funk off suonano in ospedale Perugia

Mattinata "speciale" all'ospedale di Perugia dove la band dei Funk Off ha risposto all'invito della Direzione aziendale, portando un saluto a pazienti e operatori sanitari.

Partiti dall'ingresso del Cup, i musicisti che da anni partecipano alla manifestazione di Umbria Jazz, si sono esibiti prima nel bar aziendale e, successivamente, sul piazzale dell'ingresso principale. Le note della band - riferisce l'ospedale in una nota - sono state accompagnate da espressioni di grande vicinanza ai pazienti, da parte di Dario Cecchini, leader della gruppo. "Vogliamo portare un saluto - ha detto - a chi in questo momento non può partecipare a Umbria Jazz e felici di far arrivare il nostro abbraccio accompagnato da una augurio di pronta guarigione".

La band è stata ricevuta dal commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis. "L'iniziativa di oggi - ha affermato - è in perfetta armonia con il progetto di umanizzazione".