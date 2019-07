"Bosco parlante" a Città della Domenica

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Imparare ad ascoltare la natura e diventare così "messaggeri degli alberi" superando piccole prove di abilità e destrezza. È dedicata ai più piccoli ma promette di far divertire tutta la famiglia la nuova attrazione di Città della Domenica, il "Bosco parlante", presentata oggi a Perugia nella sede del parco.

Cinque mesi di lavoro, tra progettazione e realizzazione, ed ecco che ne è nato un percorso di 300 metri, all'ombra dei lecci, della durata di circa 40 minuti in cui il visitatore si immerge in un'atmosfera da fiaba: nove alberi narrano le loro storie, attraverso altoparlanti perfettamente integrati tra le fronde, che invitano all'interazione.

"Storie educative - ha spiegato Alessandro Guidi, direttore di Città della Domenica - giochi, prove da superare. L'attrazione è stata realizzata grazie alla collaborazione con artisti importanti come Kiril Cholakov, che ha creato le sculture, e Claudio Cavalli, regista che si è occupato anche delle voci e dei testi.