Porzi, Pd guardi di più al centro

Il Pd "guardi di più anche al centro": è il messaggio che dopo il voto per europee e amministrative lancia Donatella Porzi, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. La quale invita - attraverso l'ANSA - a comprendere le ragioni delle "difficoltà" del centrosinistra nel coinvolgere "le sensibilità moderate, democratiche, liberali e cattoliche", che in molti territori regionali sono emerse nel voto delle europee e delle comunali, ma che non hanno trovato eguale rappresentatività o riconoscenza nell'azione politica e amministrativa". "A questo mondo - afferma ancora - va rivolta un'attenzione inclusiva e condivisa".

Porzi parla poi di quei comuni, "importanti per l'Umbria, dove si tornerà al voto per il turno di ballottaggio". "Dovremmo tenere unita tutta la nostra comunità democratica - è il suo appello -, evitando di ridurre la discussione politica alla sistemazione personale".