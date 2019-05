Guasticchi, Pd apra ai moderati

"Aprire al centro moderato per non morire di asfissia politica e consegnare la Regione alla Lega": lo chiede al Pd, il suo partito, il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Marco Vinicio Guasticchi. Che interviene così sui risultati elettorali.

"Le ultime elezioni - sostiene Guasticchi - in Umbria hanno consegnato un quadro politico preoccupante. Il cosiddetto centrosinistra a trazione Pd, dove ovviamente è stato possibile, non è riuscito a tamponare l'emorragia di voti, ma soprattutto non è riuscito a intercettare quelli in fuga dai Cinquestelle.

Abbiamo contenuto la perdita di consensi, ma si è evidenziata un'altra patologia del Partito democratico ovvero la fuga dei moderati verso l'astensionismo e verso la lega come forma di protesta".

"Tutto quel mondo moderato che da sempre ha rappresentato una delle colonne portanti del Pd - dice Guasticchi - deve ritrovare le giuste motivazioni per ritornare protagonista di un progetto di cui dall'origine della fondazione ne era parte integrante".