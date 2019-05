Jeff Bezos 'si emoziona' da Cucinelli

Un Jeff Bezos "con gli occhi lucidi" ha salutato Brunello Cucinelli dopo tre giorni vissuti - con altri grandi protagonisti della Silicon Valley - a Solomeo, nel "Borgo dello Spirito". Dove, ospiti dell'imprenditore del cashmere, hanno discusso "di identità, di radici, di grandi temi dell'umanità, e anche di come poter progettare i prossimi 2000 anni".

"E' stato un momento intimo, eppure immenso", spiega Cucinelli all'ANSA. Oltre a Bezos, Amazon.com, nel borgo umbro sono arrivati Ruzwana Bashir, Dick Costolo, Twitter, Reid Hoffman, LinkedIn, Drew Houston, Dropbox, Lynn Jurich, Sunrun, e Nirav Tolia, Nextdoor. "Abbiamo vissuto nella più grande intimità, lontani dai telefonini - racconta Cucinelli - ognuno ha parlato della sua vita. Abbiamo passeggiato, abbiamo vissuto le atmosfere del borgo, come l'incontro con il camioncino della frutta e il venditore che è sceso e ci ha offerto una pesca, o un'albicocca. Discutendo dell'identità, delle radici, di come poter progettare il futuro dell'umanità".