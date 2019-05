Cucinelli, con Bezos senza telefonino

"Nessuno di loro aveva il telefonino. Sono rimasto molto colpito da questo. Per tre giorni abbiamo così discusso di temi meravigliosi, passeggiando come Platone e progettando per l'umanità": Brunello Cucinelli, nella sua Solomeo in occasione della presentazione della stagione del Teatro Morlacchi di Perugia, è tornato anche a parlare della visita di Jeff Bezos e degli altri grandi protagonisti della Silicon Valley.

Grazie ai "tre giorni senza telefono" nel borgo dove ha sede l'azienda dell'imprenditore del cashmere, Bezos e gli altri "ragazzi", come li ha chiamati Cucinelli, "hanno portato a casa il valore di una terra speciale, fatta di spiritualità e intimità".

"Non perdiamo anche noi l'amore per la nostra terra" ha commentato Cucinelli.