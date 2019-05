Romizi, tutti in campo per accelerare

"Ora tutti in campo per accelerare sui progetti strategici che abbiamo già avviato...": Andrea Romizi, esponente di Forza Italia appena rieletto sindaco di Perugia sfiorando il 60% con la coalizione di centrodestra pensa già al lavoro da fare. Lo fa nel suo studio a Palazzo dei Priori raggiunto come al solito percorrendo a piedi le poche centinaia di metri che lo separano da casa. "Ma oggi ci ho messo tanto..." ammette visibilmente soddisfatto mentre continua a stringere mani e ricevere i complimenti dei cittadini.

Romizi - in un'intervista all'ANSA - spiega che ancora non ha cominciato a lavorare alla composizione della nuova Giunta.

"Bisogna prima riposare la testa perché se non è lucida non lavora bene" afferma.

E alla domanda se consideri fantapolitica una sua possibile candidatura alla guida della Regione nelle elezioni anticipate risponde: "Penso proprio di si". "Ho preso un impegno con i cittadini - aggiunge - ed è mia intenzione onorarlo fino in fondo".