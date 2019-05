Romizi confermato sindaco con 59,8%

Andrea Romizi, esponente di Forza Italia alla guida della coalizione di centrodestra, è stato confermato sindaco di Perugia con 52 mila 6 voti, il 59,8 per cento del totale. E' questo il dato definitivo ufficializzato dal ministero dell'Interno.

Nettamente staccato il candidato del centrosinistra Giuliano Giubilei, con poco più di 23 mila 122 voti, 26,59%.

Ancora più indietro Francesca Tizi, M5s, 5 mila e 966 voti, 6,86%.

L'ex ministro Katia Bellillo, Perugia città comune espressione della sinistra, ha fatto registrare mille e 536 voti, 1,77%, e quindi non entra in Consiglio comunale.

Pd primo partito con il 17,18%, seguito dalla Lega con il 15,05%. Fratelli d'Italia al 12,68%, Fi al 5,72%