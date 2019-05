Si completa direzione ospedale Perugia

Da lunedì 13 maggio sarà di fatto al completo la squadra di direzione dell'ospedale di Perugia dopo gli avvicendamenti legati all'indagine sui presunti concorsi pilotati. Saranno infatti in servizio da quel giorno Matteo Sammartino (54 anni) e Luca Lavazza (56), i nuovi direttori amministrativo e sanitario, presentati alla stampa nel corso di una conferenza presso l'aula Levi-Montalcini del Creo.

I due professionisti affiancheranno nella gestione della struttura sanitaria il commissario dell'Azienda ospedaliera, Antonio Onnis. Un "passaggio fondamentale" lo ha definito lui stesso "per arrivare alla piena presa in carico del mandato che la Giunta regionale ha affidato alla nuova direzione".

"Ho ritenuto di procedere nei tempi più brevi a comporre e completare la squadra di direzione con i due direttori sui contributi dei quali confido moltissimo" ha affermato il commissario. "La mia diretta conoscenza dei due - ha aggiunto - è un elemento di garanzia per i risultati che sono sicuro si otterranno".