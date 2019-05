Onnis, a ospedale Perugia serve serenità

"Gli elementi di sofferenza che ci sono in questo momento si innescano in una realtà che ho già definito blasonata e che fornisce servizi di altissima qualità e che ha bisogno di tranquillità e serenità, senza che da parte nostra si additino colpevoli, per recuperare invece una qualità organizzativa che accompagni i professionisti": il commissario dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio Onnis, ha così commentato il lavoro svolto finora al Santa Maria della Misericordia. Lo ha fatto durante la presentazione di Matteo Sammartino e Luca Lavazza, i nuovi direttori amministrativo e sanitario.

"Ci sono priorità che ho individuato e che credo condivideremo come direzione da subito - ha affermato il commissario - ma l'importante ora è portare a compimento un'analisi dello stato dell'organizzazione e degli elementi di sofferenza".