Salvini, acceleriamo ricostruzione sisma

"In settimana portiamo lo Sblocca cantieri in Senato e così potremo accelerare la ricostruzione delle aree colpite dal sisma": lo ha annunciato il ministro degli Interni, Matteo Salvini, a margine dell'incontro di Foligno dove ha partecipato alla presentazione del candidato sindaco per il centro-destra, Stefano Zuccarini.

"I soldi ci sono - ha sottolineato Salvini -, ma i tempi della burocrazia sono eccessivi. Con lo Sblocca cantieri dobbiamo dimezzarli".