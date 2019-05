Salvini, in Umbria voto prima possibile

"In Umbria c'è bisogno di una Regione efficiente, trasparente e operativa. Spero che si voti il prima possibile". A dirlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Foligno. L'ha fatto parlando con i giornalisti a margine della presentazione del candidato sindaco di centrodestra Stefano Zuccarini.

Ai tanti presenti all'Auditorium San Domenico, Salvini ha parlato di "vento di pulizia" in Umbria. "Quelli del Pd - ha aggiunto - stanno preparando gli scatoloni, a Foligno e in Regione". Il leader della Lega ha evidenziato, inoltre, che "è il lavoro il tema centrale" e "occorre dare sostegno all'agricoltura e al commercio".

Il segretario umbro della Lega Virginio Caparvi è invece tornato a parlare dell'indagine sui presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia. "Una condanna politica definitiva per la sinistra. Perché emerge che c'era spazio solo per gli amici degli amici", ha detto.