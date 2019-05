Onnis, ospedale Perugia è eccellenza

Parla dell'ospedale di Perugia come di "una realtà blasonata", che "si propone come un'eccellenza nello scenario nazionale" il commissario Antonio Onnis in un saluto inviato a tutto il personale. "Da una prima e veloce ricognizione - ha sottolineato tra l'altro - ho consapevolezza che, grazie al lavoro di tutti, i servizi sono stati erogati in perfetta continuità dal punto di vista della qualità delle cure".

Il 6 maggio Onnis incontrerà i responsabili delle strutture complesse. Nella lettera al personale - resa nota dal Santa Maria della Misericordia - ha rivolto loro il suo saluto ed espresso "vicinanza". "Sono onorato di aver ricevuto questa investitura - ha sottolineato - e consapevole di arrivare in questa Azienda in un momento particolare. Sappiate che, nonostante l'impegno che la sfida richiederà, ho accettato con grande entusiasmo e spirito di servizio verso la comunità e con la consapevolezza delle responsabilità che comporta".