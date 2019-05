Assessore sanità vede difensore civico

Per aumentare le tutele nei confronti dei cittadini umbri in campo sanitario e in particolare, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni e delle cure, l'assessore regionale alla Salute, ha incontrato il difensore civico regionale, Marcello Pecorari, per discutere i punti essenziali di un protocollo da sottoscrivere in tempi brevi.

"Il protocollo che andremo a stipulare - ha spiegato l'assessore - prevede che i cittadini destinatari di prestazioni sanitarie potranno, anche singolarmente, rivolgersi gratuitamente al difensore civico, per segnalare ostacoli o eventuali disservizi del sistema di scorrimento delle liste d'attesa o i tempi troppi lunghi d'attesa. Il difensore civico a sua volta, dopo i necessari e doverosi riscontri, potrà intervenire per garantire il buon andamento e l'efficienza del servizio sanitario, prevedendo anche misure alternative utili ad accelerare il percorso di diagnosi e cura".