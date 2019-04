Prime ammissioni indagine arresti sanità

Nell'indagine sui presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia arrivano le prime testimonianze. La guardia di finanza sta infatti sentendo a tappeto i candidati vincitori dei concorsi e quelli esclusi, i presidenti delle commissione e i membri degli organismi.

In diversi - secondo indiscrezioni - hanno cominciato a fornire i primi elementi. Forse facendo anche qualche ammissione.

Dichiarazioni che gli investigatori ritengono comunque tutte la valutare. Nel merito e per la loro genuinità.

Un lavoro complesso nel quale le testimonianze saranno incrociate con gli atti d'indagine già acquisiti. In particolare la notevole mole di intercettazioni telefoniche e ambientali frutto di almeno un anno d'indagine. Una sorta di puzzle che si va componendo.