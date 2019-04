Assessore sanità lunedì visita ospedale

L'assessore regionale Antonio Bartolini, che ha ricevuto le deleghe relative alla sanità dopo l'indagine sui concorsi 'pilotati' come primo atto di insediamento, sarà lunedì all'Azienda Ospedaliera di Perugia per una serie di incontri con i responsabili ed il personale di diversi reparti dell'ospedale "Santa Maria della Misericordia".

Lo ha annunciato la Regione.

L'assessore sarà accompagnato dal direttore sanitario, e attuale facente funzioni di direttore generale, Giuseppe Ambrosio.

Alle 11.30, presso i locali del Creo (Centro ricerca emato-oncologiche), Bartolini ed il direttore Ambrosio terranno una conferenza stampa. In questa occasione saranno annunciati i primi provvedimenti che saranno assunti dalla Giunta regionale, a seguito delle recenti vicende giudiziarie.