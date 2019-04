Facebook protagonista a Perugia

Facebook e i social network tra i protagonisti della prima giornata del Festival internazionale di giornalismo cominciato a Perugia. Dove proseguirà fino a domenica.

"Come i giornalisti possono costruire comunità informate su Facebook" è stato infatti il tema al centro dell'incontro con Livia Iacolare, head of media partnerships Facebook Italy. Il giornalismo e l'editoria di oggi - è stato detto tra l'altro - non possono ormai fare a meno dei social network e in particolare di Fb.