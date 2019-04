Premiate scuole per lavori fondi europei

Nella giornata inaugurale del Festival internazionale del Giornalismo, attenzione alle opportunità e agli interventi realizzati in Umbria con i fondi comunitari Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), Fse (Fondo sociale europeo) e Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) con tre iniziative organizzate dalla Regione, con protagonisti studenti, cittadini ed esperti.

In primo piano, alla sala dei Notari, i video degli studenti delle scuole superiori umbre che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso "Investiamo nel vostro futuro", promosso dalla Regione per far conoscere e valorizzare alcuni degli interventi finanziati con il Por Fesr, il Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale, nell'ambito di una attività di promozione ed educazione avviata dal Servizio Programmazione comunitaria nel 2012 che ha coinvolto - come ha ricordato il direttore regionale Lucio Caporizzi - 9 mila studenti fra scuole superiori e Università.