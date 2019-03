Per reddito in Umbria domande senza code

Affluiscono alle Poste e ai Caf dell'Umbria senza particolari difficoltà o affollamenti le domande per ottenere il reddito di cittadinanza. Una situazione che appare tranquilla in tutta la regione.

Gli uffici postali - secondo quanto appreso dall'ANSA - non hanno registrato resse o code.

Situazione analoga a quella dei Caf. "C'è un forte interesse per il reddito ma non la ressa che temevamo" ha detto Stefano Corradetti, responsabile della società che gestisce quelli della Cgil in provincia di Perugia. "Lavoriamo per appuntamento - ha aggiunto - e sono un migliaio quelli già fissati". Un centinaio invece gli appuntamenti programmati dai Caf della Cgil in provincia di Terni. "Abbiamo comunque rilevato - ha detto il responsabile Sergio Mirimao - una maggiore richiesta di informazioni ai front office".

Situazione "tranquilla" anche per i Caf della Cisl. "Abbiamo attivato un'agenda elettronica e abbiamo già fissati 140" appuntamenti ha detto il responsabile Fausto Giulivi.