Paparelli, per reddito rischio pastoie

"Il 'reddito di cittadinanza' rischia di essere vanificato dalle pastoie burocratiche e dalla confusione istituzionale generata dal Governo, in mancanza di una seria intesa con le Regioni, titolari delle competenze in materia di formazione professionale e di politiche attive del lavoro": Fabio Paparelli, vicepresidente della Regione con deleghe alla competitività e crescita del sistema economico, parla così del sussidio. "C'è fretta di erogarlo prima delle europee. Non ci assumiamo, in mancanza di una intesa forte, responsabilità sul caos che si genererà, anche per gli utenti.

Il ministro Di Maio si faccia consigliare meglio dai suoi super tecnici" afferma con l'ANSA.

Per Paparelli "se si vuole fare una lotta vera alla povertà le Regioni sono pronte". "Ma si distingua - ha aggiunto - il rafforzamento dei centri per l'impiego che si devono occupare dei disoccupati dal rafforzamento degli stessi per la gestione del reddito".



La misura in Umbria interesserà circa 22 mila nuclei familiari, l'1,6% della platea nazionale.