Più di 20 mila a voto per primarie Pd

Già oltre 20 mila votanti in Umbria alle primarie del Pd per eleggere il nuovo segretario nazionale tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Un dato - viene fatto notare dal partito - superiore quindi a quello registrato a dicembre quando venne scelto il segretario umbro.

Code vengono segnalate ancora in diversi seggi. Il voto si sta svolgendo comunque regolarmente.

"Da 20 mila votanti in poi potremo essere soddisfatti per l'affluenza" ha sottolineato alla vigilia il segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci.

In Umbria sono stati allestiti poco più di 200 seggi, 158 in provincia di Perugia e 59 in quella di Terni.

Tra i primi a votare è stata a Todi la presidente della Regione Catiuscia Marini.