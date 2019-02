Candiani, più 2200 uomini per sicurezza

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 7 FEB - "Il tema della sicurezza nazionale ci vede lavorare alacremente, a tal proposito questo Governo ha messo in finanziaria 400 milioni di euro e dal prossimo anno entreranno in servizio 2.200 uomini in più tra polizia e carabinieri". È quanto ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Stefano Candiani, stamani a Spoleto al termine della cerimonia di giuramento degli allievi agenti del 202/o corso di formazione per sovrintendenti della polizia di Stato.

"Sul fronte della percezione della sicurezza avvertita dai cittadini - ha aggiunto Candiani - troppo spesso avvertiamo frustrazione perché quando vengono presi ladri e malviventi dopo qualche giorno ce li ritroviamo per strada. L'obiettivo - ha spiegato - è quello di dare una stretta al rispetto delle regole e introdurre regole più severe per colpire gli autori dei reati".