Candiani, bene scuola polizia di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 7 FEB - "La scuola della polizia di Stato di Spoleto per noi è un punto di riferimento è un presidio straordinario di formazione, gli allievi qui si formano con le migliori competenze": a dirlo è stato stamani Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell'Interno, al termine della cerimonia di giuramento del 202/o corso per allievi poliziotti.

Scuola di polizia che potrebbe diventare a breve anche la sede del commissariato, risolvendo così una vecchia questione legata a locali non più ritenuti idonei per svolgere l'attività di pubblica sicurezza. "È un nostro obiettivo a cui stiamo lavorando e siamo fiduciosi di arrivare a una soluzione positiva", ha concluso Candiani.