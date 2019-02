Borse di studio ricordano Fezzuoglio

Otto nuove borse di studio intitolate a Donato Fezzuoglio, il carabiniere ucciso ad Umbertide il 30 gennaio 2006 nel tentativo di sventare una rapina in banca, saranno riservate anche per l'anno 2018-2019 agli alunni dell'istituto comprensivo Perugia 5. A finanziarle sarà la famiglia della medaglia d'oro al Valor Militare, e in particolare la vedova, Emanuela Becchetti, che le ha fortemente le ha volute.

L'iniziativa rientra nel progetto di promozione della cultura della legalità istituito nel 2017, grazie alla sinergia tra carabinieri, Comune di Perugia, direzione didattica dell'istituto Perugia 5, Associazione nazionale carabinieri sezione di Perugia e la famiglia Fezzuoglio, è stata presentata nel pomeriggio alla Sala Rossa.

Emanuela Becchetti ha sottolineato che i "bambini hanno mostrato attenzione e impegno, oltre alla condivisione di quei valori che carabinieri come Donato Fezzuoglio hanno incarnato, fino al sacrificio".