Inaugurato nuovo impianto Alcantara

Prosegue il piano di espansione quinquennale annunciato dall'Alcantara di Nera Montoro, a Narni: è stato infatti inaugurato un nuovo impianto nell'ambito dl progetto 'Iaci-Increase Alcantara capacity Installed', risultato della prima tranche di un investimento che tra il 2017 e il 2018 ha superato nel complesso i 100 milioni di euro.

Il taglio del nastro è avvenuto in occasione della visita di Akihiro Nikkaku, presidente e ceo della società giapponese Toray Industries, principale azionista di Alcantara. Presente anche l'ambasciatore giapponese in Italia, Keiichi Katakami, la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti.

"L'avviamento del nuovo impianto è un momento molto importante e simbolico per noi - ha sottolineato l'ad Andrea Boragno -, è la conferma della nostra volontà di crescita, del posizionamento del brand che ci ha premiato in questi anni, nell'avere saputo generare una forte crescita della domanda".