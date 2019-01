Marini, orgoglio per Alcantara a Narni

"Quella di oggi, con l'avvio ufficiale dell'attività produttiva del nuovo impianto dell'Alcantara, è una giornata di particolarmente importanza per l'intera Umbria": lo ha affermato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenuta, insieme al vicepresidente della Giunta e assessore allo Sviluppo economico Fabio Paparelli, alla cerimonia "Iaci Start-up Ceremony" durante la quale è stato inaugurato l'avviamento del nuovo impianto produttivo di Alcantara. Prima fase - è stato detto - di un piano di espansione del sito produttivo di Nera Montoro della società italiana di proprietà giapponese dal 1995.

"A nome della Regione, facendomi interprete anche delle comunità, di cittadini, lavoratori e imprese - ha detto Marini - esprimo la nostra gratitudine per il piano di espansione così come l'orgoglio di ospitare a Narni l'unico polo produttivo al mondo di alcantara, un prodotto di qualità realizzato da maestranze italiane e del nostro territorio".