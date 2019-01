Mons. Giulietti nuovo vescovo di Lucca

"Un figlio che parte. Un fratello e un amico": il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha salutato così mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve nominato vescovo di Lucca.

"Ho appreso inizialmente con turbamento la notizia - ha detto il card. Bassetti - ma poi le cose si vedono con gli occhi della fede e con il senso della Chiesa. Con la nomina di monsignor Giulietti, il Papa ha voluto esprimere affetto e stima a un giovane vescovo". Il porporato ha quindi parlato di "riconoscimento anche per l'archidiocesi di Perugia perché quella di Lucca della quale sarà vescovo Paolo è una delle più importanti della Toscana".

Bassetti ha quindi sottolineato di avere avuto "assicurazioni dal Santo Padre che a breve Perugia avrà un nuovo vescovo ausiliare". Ruolo che mons. Giulietti ha ricoperto per cinque anni. "Andrà via comunque solo dopo Pasqua" ha assicurato il cardinale.