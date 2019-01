Porzi si congratula con mons. Giulietti

"Le più sentite e profonde congratulazioni, a nome mio e dell'Istituzione che rappresento, a monsignor Paolo Giulietti, vescovo ausiliario di Perugia, nominato da Papa Francesco arcivescovo di Lucca": così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, appresa la notizia della nomina di monsignor Giulietti.

"Si tratta di un grande riconoscimento e di una 'chiamata' - sottolinea la presidente Porzi - per una persona che con grande umiltà e responsabilità ha servito la chiesa umbra da sempre, fin dalla sua ordinazione episcopale del 2014. L'Umbria non può che essere grata a monsignor Giulietti per tutta la sua attività, che lo ha visto sempre in prima fila per gli ultimi e per i giovani, impegnato nella costruzione di una coscienza civile e morale nuova e sempre sensibile alle difficoltà".