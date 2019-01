Marini, viadotto E45 problema per noi

Per l'Umbria "nelle prossime settimane ci sarà un problema molto complesso" sul fronte viabilità per il sequestro e la chiusura del viadotto Puleto dell'E45, nei pressi di Valsavignone, in provincia di Arezzo. Lo ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini intervenendo alla rassegna stampa di Rai Radio1. "La Orte-Mestre - ha spiegato - è per noi la strada più strategica perché siamo una regione toccata in maniera molto limitata dall'autostrada".

"La E45 che va da Orte a Città di Castello - ha spiegato Marini - è, oltre a una strada di attraversamento, anche di collegamento per la mobilità interna al nostro territorio. Per noi è quindi fondamentale".