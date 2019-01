Marini, ci sono risorse per cantieri E45

"Siamo in presenza di un'opera pubblica che ha nel bilancio pluriennale dello Stato le risorse per aprire i cantieri. Quindi si aprano e si facciano gli interventi": così la presidente della Regione Catiuscia Marini che nella rassegna stampa di Rai Radio1 parlando dei temi legati alla chiusura del viadotto Puleto dell'E45, nei pressi di Valsavignone.

"Uno dei problemi della Orte-Mestre - ha sostenuto Marini - è che ognuno agisce sul tratto di sua competenza. Quindi sulla E45 il compartimento Anas per l'Umbria (cui devo dare atto del lavoro importante fatto in questi anni), quello di Firenze per il pezzo oggetto della chiusura, l'Emilia Romagna per i tratti prima della Romea e infine il Veneto". La presidente ha ricordato che "la Regione ha difeso l'idea di utilizzare le risorse stanziate dal Governo per fare le operazioni manutenzione straordinaria". "E nel tratto umbro - ha aggiunto - il Compartimento Anas li sta realizzando che interessano anche alcune gallerie e viadotti".