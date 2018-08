Donna grave dopo incendio casa

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essersi lanciata da una finestra della sua abitazione, al secondo piano di una palazzina, in seguito a un incendio in casa a San Martino in Colle. Ha riportato anche diverse ustioni.

L'incendio ha interessato, per cause non ancora chiare, in particolare il bagno della casa ed è stato provocato da del liquido infiammabile. E' stato seguito da un'esplosione che ha creato allarme nella zona. Qualcuno ha infatti pensato allo scoppio di una bombola o a un fulmine.

Dopo essere saltata dalla finestra, la donna è stata trovata in giardino e soccorsa dal 118. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente anche con un'autoscala e hanno spento l'incendio.

Sul posto per gli accertamenti anche i carabinieri.