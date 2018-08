In centro grandi ustionati donna ferita

E' stata trasferita dall'ospedale di Perugia al Centro grandi ustionati Bufalini di Cesena la donna rimasta gravemente ferita in seguito a un'esplosione in un appartamento di un condominio in località San Martino in Colle.

Subito soccorsa da un'ambulanza del 118 è stata portata inizialmente al Santa Maria della Misericordia. Le sono state riscontrate - si apprende dall'Azienda ospedaliera - gravi ustioni e fratture. Per lei i medici si sono riservati la prognosi. La donna è stata poi trasportata in autoambulanza a Cesena.