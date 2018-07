Alemanno, luce accesa per Nocciolino

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - "L'amministrazione comunale di Norcia, nel lunghissimo elenco di soluzioni da trovare per riannodare i fili con una normalità perduta, terrà una luce accesa anche per Nocciolino". A dirlo, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, è il sindaco Nicola Alemanno che torna sulla storia del "cane resiliente" che pur di rimanere nella città di San Benedetto ha percorso in sette giorni 60 chilometri dopo essere fuggito dal canile di Foligno.

Alemanno, che definisce Nocciolino un "cane speciale", spera "che qualcuno, magari un pastore della nostra zona, decida di occuparsene".

Il sindaco torna anche sulle proposte avanzate da alcuni cittadini, tra cui quella di farlo restare libero, ma ribadisce che "le norme vigenti non lo consentono". E aggiunge: "Il servizio veterinario che si sta occupando del caso dovrà accertare le condizioni di salute del cane ed assolvere a tutti gli adempimenti che vanno osservati in queste circostanze.

Nessuno deve correre inutili rischi".