Anche petizione on-line per Nocciolino

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Petizione on-line per far rimanere Nocciolino a Norcia. L'ha lanciata sulla piattaforma change.org Catia D'Antoni e in poche ore ha raggiunto oltre 3.800 firme.

D'Antoni spiega che il suo obiettivo è "semplicemente quello di far vivere questo cane, che ha commosso l'Italia intera con la sua storia, nel luogo dove è nato e cresciuto. Così ho pensato - dice - di dare vita a questa iniziativa in modo da scuotere le coscienze e chiedere al sindaco Nicola Alemanno di attivarsi affinché Nocciolino trovi una sistemazione adeguata".

La donna vive a Roma e nella città di San Benedetto non ha legami particolari, anche se racconta di conoscerla, ma è stata colpita dalla volontà e dalla tenacia di questo meticcio di pastore maremmano, di circa 50 chili, che pur di vivere libero - e di farlo a Norcia - si è fatto ben 60 chilometri, quelli che separano la cittadina della Valnerina da Foligno, dove era stato trasferito dagli accalappiacani della Usl prima di dare il via alle pratiche per l'adozione.