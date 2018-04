Pro loco, Basilica Norcia come prima

"Giù le mani dalla Basilica, la rivogliamo come prima": a dirlo è la pro loco di Norcia attraverso il proprio portale internet dove lancia anche una petizione per riavere la "casa" di San Benedetto esattamente come era prima del terremoto.

"Noi non chiediamo niente di più di quello che a suo tempo è stato fatto per la basilica di San Francesco di Assisi", si legge sul documento. Dove la pro loco sottolinea che "da secoli la Basilica è il nostro punto di riferimento, il nostro orgoglio, il fiore all'occhiello di una piazza ammirata da tutti". "E' davanti a lei - aggiunge - che quel maledetto 30 ottobre ci siamo inginocchiati a pregare ed è li che vogliamo tornare a festeggiare il nostro santo patrono. E' lì che vogliamo tornino a vivere nuovamente i monaci".