Riapre traffico tra Norcia e Arquata

Da giovedì sarà riaperto al traffico, in modalità provvisoria, il collegamento stradale tra Norcia, Arquata del Tronto e la via Salaria, rimasto chiuso per oltre un anno e mezzo a causa dei gravi danni causati dal sisma sulla strada statale 685 "Tre Valli Umbre" e sulla viabilità provinciale.

Il transito sarà consentito su parte della strada statale 685 - tramite le gallerie "San Benedetto" e "Vezzano" definitivamente ripristinate da Anas - e sulle strade provinciali 129 "Trisungo di Arquata-Tufo" e 64 "Nursina", lungo le quali Anas ha completato gli interventi di ripristino provvisorio, consentendo di bypassare i viadotti della Statale 685 dove proseguono i lavori di ripristino strutturale.

Il piano è stato definito e approvato da Anas, prefetture, protezione civile, Provincia di Ascoli Piceno, Comuni, vigili del fuoco, esercito e forze dell'ordine.