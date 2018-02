Verso riapertura strada Norcia-Arquata

Si terrà martedì in prefettura ad Ascoli Piceno un nuovo incontro per trovare una soluzione per il ripristino temporaneo della viabilità tra Norcia e Arquata del Tronto. E' quanto emerso dal tavolo tecnico che si è tenuto a Roma tra il Dipartimento della Protezione Civile, l'Anas e i rappresentanti dei due comuni, della Regione Umbria e delle province di Ascoli e Perugia con l'obiettivo di garantire le migliori soluzioni alle istanze delle comunità, illustrate dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

L'obiettivo è di definire i dettagli operativi delle soluzioni tecniche prospettate, che prevedono un passaggio regolato a senso unico alternato lungo la SS685, tramite un assetto temporaneo dei cantieri, per le prossime manifestazioni programmate nel Comune di Norcia.

Protezione Civile e Anas proseguiranno nelle attività programmate per mitigare il più possibile i disagi per la popolazione nell'ambito dei complessi e rilevanti interventi necessari per il ripristino della mobilità nell'area.