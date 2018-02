Sindaco Norcia boccia piano per galleria

"Il piano Anas per la riapertura della galleria San Benedetto e quindi del tratto della statale 'Tre Valli Umbre' tra Norcia e le Marche, è irricevibile. Preso atto che in 16 mesi non si è riusciti a ripristinare un briciolo di normalità viaria, ho ritenuto opportuno abbandonare la riunione alla Protezione civile nazionale": ad annunciarlo all'ANSA è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

"In occasione della visita del ministro Graziano Delrio - ha detto il sindaco -, ci era stata assicurata la riapertura della galleria l'inizio della Mostra mercato del tartufo del 23 febbraio. Ora ci viene comunicato che il programma è cambiato e che Anas può organizzare delle colonne scortate, a intervalli di 30 minuti, dalle Marche verso l'Umbria e viceversa per consentire il passaggio dei visitatori. Per quanto mi riguarda è una proposta inaccettabile, anche perché i mezzi transiterebbero sui viadotti e nelle gallerie oggetto di recupero post sisma e non oso immaginare gli ingorghi e i disagi".