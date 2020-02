Coronavirus: riaprono scuole e università

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - In Trentino le scuole riaprono il 2 marzo come previsto, salvo sorprese delle prossime ore. Riaprono anche università, centri di ricerca, asili e istituti di ogni ordine e grado. È confermata la sospensione delle gite fino al 15 marzo, sia dentro che fuori il territorio provinciale.

Nei prossimi giorni saranno inoltre distribuiti dei kit di sanificazione che "bambini e ragazzi troveranno utili in questa fase ma anche come messaggio più generale di educazione civica e igienica", ha spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Ad oggi confermiamo che non ci sono casi di Coronavirus in Trentino. Nelle prossime ore firmerò un'altra ordinanza che modifica le disposizioni precedenti alla luce di una situazione che risulta sotto controllo e stabile da diversi giorni". La pulizia è partita sui 700 mezzi di Trentino Trasporti e sui treni. Gli autisti avranno in dotazione un kit con guanti, disinfettante e sacchetto. La salita potrà avvenire da tutte le porte degli autobus".