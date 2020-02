Coronavirus: Spinelli, Fondo solidarietà a imprese in crisi

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - "Abbiamo analizzato tecnicamente la fattibilità e l'attivazione del Fondo di solidarietà per coprire le situazioni di crisi che si stanno creando nell'ambito del settore del turismo e anche in quello dei servizi e del commercio. È possibile attivare il Fondo, che è dotato di 14 milioni di euro disponibili e copre, per circa l'80%, le retribuzioni dei soggetti sospesi dal lavoro da parte delle imprese. Lunedì avremo un incontro con le categorie economiche interessate per declinare tutte le modalità tecniche di attivazione del Fondo. Già nel pomeriggio Inps, che ringraziamo, ha validato la procedura a tempo di record e quindi siamo pronti ad attivare lo strumento ed essere subito operativi a favore delle imprese che stanno subendo questo periodo di crisi". Lo ha detto l'assessore provinciale allo Sviluppo economico, Achille Spinelli, parlando dell'esito dell'incontro odierno con le categorie economiche sulla situazione di crisi causata dall'emergenza Coronavirus in Trentino. (ANSA).