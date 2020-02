Ricerca: Cibio Trento festeggia 10 anni di attività

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Il Cibio, Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata dell'Università di Trento, festeggia i primi 10 anni di attività con una settimana sulla ricerca biomedica in Trentino. Da venerdì 6 a sabato 14 marzo sono previsti incontri in farmacia, una cerimonia a teatro e visite ai laboratori.

Si inizierà con una giornata dove ricerca e clinica si incontreranno per intensificare collaborazioni e discutere di nuove frontiere di cura (venerdì 6 marzo dalle 8.30 alle 17, Fondazione Caritro). Ci sarà poi "Il Cibio per te" nelle farmacie comunali (sabato 7 marzo dalle 9 alle 12). Momento clou della settimana sarà il 13 marzo la cerimonia al teatro Sociale "Cibio Decennial" (ore 17) su ricerca oncologica, degenerazione dei neuroni, microbioma, nuove frontiere delle terapie molecolari. Ospite d'eccezione sarà il professor Nikolaus Rajewsky. I ricercatori del Cibio accoglieranno nei laboratori le persone interessate a visite, esperimenti, approfondimenti sulla ricerca biomedica (14 marzo).