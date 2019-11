Gala del ghiaccio, c'è anche la Kostner

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - La città di Milano si appresta a ospitare la 13esima edizione del Golden Skate Awards, prestigioso gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio in scena sabato 30 novembre nella rinnovata cornice dell'Allianz Cloud (ex Palalido). I grandi campioni del pattinaggio artistico si preparano ad incantare migliaia di appassionati del genere in uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del ghiaccio, presenti in pista anche tre autentiche stelle mondiali: Carolina Kostner, regina del ghiaccio e azzurra più vincente nella storia del pattinaggio artistico, lo zar Evgeni Plushenko, il campione russo più titolato del pianeta, e lo spagnolo bicampione del mondo Javier Fernandez, bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018.

Un evento internazionale di importanza strategica per la città, che anche grazie allo spessore dei suoi interpreti aprirà idealmente la lunga strada verso i giochi olimpici invernali del 2026 di Milano-Cortina.